Nuoto di fondo: domani 59esima edizione della Capri-Napoli

È tutto pronto per la 59esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la più prestigiosa gara internazionale di nuoto di fondo. Esauriti tutti i preparativi, domani è il momento della gara, organizzata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena e valida quale terza delle quattro prove della World Challenge della Ultramarathon Swim Series Wowsa (World Open Water Swimming Association), il circuito mondiale riservato alle competizioni sulle lunghe distanze: partenza alle ore 10 da Le Ondine Beach Club di Gemma Rocchi, con il supporto dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Falco; arrivo a partire dalle 16.30 nelle acque antistanti il Molosiglio, grazie alla disponibilità del Circolo Canottieri Napoli guidato dal presidente Giancarlo Bracale. A dare il via tra gli altri alla prova sulla distanza di 36 chilometri ci sarà Amaurys Perez, pallanuotista e allenatore di pallanuoto, noto per le sue apparizioni televisive e testimonial scelto per l'occasione.

Venti i nuotatori iscritti, quindici uomini e cinque donne, in rappresentanza di undici nazioni e tre diversi continenti (oltre all'Italia, saranno presenti atleti di Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Nord Macedonia, Repubblica Ceca, Perù, Portogallo e Stati Uniti). A livello maschile, manca il campione in carica, Mario Sanzullo, che lo scorso anno ha riportato la vittoria a Napoli dopo 53 anni dall'ultima affermazione di Giulio Travaglio. Occhi puntati sul portacolori delle Fiamme Oro, Alessio Occhipinti, vincitore alla Capri-Napoli nel 2021 e nel 2022 e secondo lo scorso anno, che punta ad uno storico tris. Tra i favoriti anche il compagno di squadra in polizia, Giuseppe Ilario, unico napoletano in gara, 20 anni, già bronzo mondiale nei dieci chilometri e terzo nel 2023 all'esordio nella traversata. Tra gli stranieri, spiccano gli argentini Diaz e Balaudo che negli scorsi anni sono arrivati più volte a pochi secondi dal podio. Da segnalare la presenza degli esordienti Kozubek (Repubblica Ceca) e Ribeiro (Portogallo), che nuoteranno la prima volta nel golfo di Napoli ma che hanno al loro attivo anche presenze alle Olimpiadi e che adesso sono alla ricerca di ambiziosi risultati nelle lunghe distanze. In campo femminile ritorna la vincitrice dello scorso anno, l'argentina Mayte Puca.

Fa invece il proprio debutto l'australiana Madisyn Armstrong, seconda nelle fredde acque canadesi di Lac Saint Jean e che sembra più a suo agio in un mare con temperature meno rigide.

Per l'Italia Elena Lionello, alla quinta partecipazione alla Capri-Napoli.





