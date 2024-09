Le più belle colonne sonore della Disney in tour con Del Bufalo

Dopo la première al Teatro Romano di Benevento, arriva in sei date evento I Sogni Son Desideri, uno show che porta in scena la magia del musical con quella della musica dal vivo. Le più belle colonne sonore della Disney interpretate da Diana Del Bufalo, la voce narrante di Francesco Pannofino, un'orchestra di oltre trenta musicisti, vocal ensemble di quattordici elementi e la partecipazione di performer, animeranno e comporranno il palco dello spettacolo.

I Sogni Son Desideri è un viaggio straordinario, lungo oltre cento anni, adatto a tutta la famiglia per ripercorrere le fiabe che hanno segnato la nostra vita: due ore in cui si attraverseranno le più belle melodie di sempre, quelle che hanno fatto sognare intere generazioni. Una trasposizione cinematografica in chiave musicale in un percorso di fiabe e leggende per rivivere quelle storie che hanno popolato e animato da sempre il nostro immaginario. Le date evento si terranno a Napoli (7 e 8 dicembre al Teatro Palapartenope), Milano (18 dicembre al Teatro Arcimboldi), Bari (27 dicembre al Teatro Team), Roma (29 dicembreall'Auditorium Conciliazione) e Padova (6 gennaio al Gran Teatro Geox). I biglietti sono disponibili online su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati.

I sogni son desideri è prodotto da A1 Pictures in collaborazione con BCT Produzione; la Direzione Artistica e la Regia sono di Antonio Frascadore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA