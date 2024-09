In scena il dramma delle madri di Plaza de Mayo

Domenica 8 settembre alle 21 al Maschio Angioino, per la rassegna Estate a Napoli 2024 promossa dal Comune di Napoli, le atmosfere argentine di Erminia Sticchi e Skaramacay in scena con "Desaparecidos". Corpo, danza, musica e parole per raccontare il dramma delle Madri di Plaza de Mayo.

"La denuncia e la scoperta della segretissima Guerra Sporca e degli orrori avvenuti in Argentina durante il regime militare - precisa la coreografa - si devono alla coraggiosa azione delle Madri di Plaza de Mayo, madri dei giovani desaparecidos che con una protesta pacifica, sfidando il regime, riuscirono a far conoscere all'opinione pubblica, il dramma che stava avvenendo nel loro Paese". Immergendo lo spettatore in atmosfere latine, con visioni immaginarie di realtà emozionanti e non lontane, i danzatori e gli attori di Skaramacay Art Factory, diretti da Erminia Sticchi in collaborazione con Nestor Fabian Aiello, documentano attraverso danza, musica, prosa e videoart, una delle dittature più atroci della storia.



