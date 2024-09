De Luca, rapporto col Governo? Siamo nella palude burocratica

"Il rapporto col governo resta ancorato a logiche di puro burocratismo, che è francamente sconcertante. Ancora oggi, nonostante non ci siano più ostacoli, non siamo stati convocati per firmare l'accordo di coesione della Regione Campania. Non c'è più da nulla da fare, nessuna verifica, niente, ma passano i mesi. Siamo in una palude burocratica, altro che svolta dell'efficienza e del dinamismo.

Investimenti per ospedali, infrastrutture, per i Comuni, tutto è bloccato. È sconcertante". De Luca nel consueto appuntamento social del venerdì torna all'attacco del Governo per i fondi di sviluppo e coesione.

De Luca però punta l'indice anche contro il sistema informativo che, a suo dire, guarda con "distrazione ai problemi di sostanza. È tutto ridotto ai video, alle comunicazioni".

De Luca, 'da settimane immagini di vicende imbarazzanti' "Dio, patria e beautiful"

"Da settimane arrivano immagini di vicende personali e familiari imbarazzanti". Lo ha detto nel corso del consueto punto settimanale sui social il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca. "Dio, patria e beautiful", ha ripreso De Luca senza fare nomi. "Faccio fatica a vedere qualche video che circola. Davvero imbarazzanti", ha continuato De Luca.

De Luca, cresce l'occupazione ma cala il reddito delle famiglie

"Abbiamo avuto una crescita del numero degli occupati ma il reddito reale delle famiglie, tenuto conto dell'inflazione, è diminuito". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto appuntamento social del venerdì. "Qualche anno fa ci hanno comunicato che ci sarebbe stata una svolta radicale con il nuovo Governo", ha proseguito. Bisogna "dare serenità alle nostre famiglie, ai nostri giovani", ha detto ancora facendo riferimento a fatti avvenuti in Italia e all'estero che "contribuiscono a creare un clima di ansia e angoscia permanente".







