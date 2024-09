Beneficenza: la carica dei 500 per il convento di San Francesco

Doveva essere una serata all'insegna della solidarietà e della beneficenza per i frati di San Francesco a Benevento e così è stato; in cinquecento, infatti, hanno aderito concretamente all'iniziativa ideata da Fra Luciano Pugliese (Guardiano del Convento) autore di una programmazione culturale annuale a sostegno del Complesso Monumentale del frate di Assisi in piazza Dogana nel capoluogo sannita. A far da attrazione e da collante è stata la musica della "Yes I Know tribute band" che ha riproposto il meglio del repertorio di Pino Daniele dal 1977 in poi.

"Una serata magica - affermano gli organizzatori - in un luogo di una bellezza rara come il Chiostro di San Francesco, accompagnata anche da una bella serata estiva a far da cornice al progetto di beneficenza. Tutti hanno partecipato, cantando e ballando, fino a tarda sera, mostrando apprezzamento verso la proposta complessiva arricchita anche dalla partecipazione dello showman Enzo Costanza". Lo spettacolo di beneficenza ha avuto quel perno centrale la "Yes I Know tribute band: "Antonello Palomba (voce e piano), Jack Corona (guitar synth, hukule e bouzuki), Giovanni Gentile (citarre), Giuseppe Marlon Salzano (basso, contrabbasso e cori), Sergio Prozzo (mandolino e mandola), Maurizio Lena (chitarra e voce), Pino Tiso (piano), Vilma Racioppi (voce), Valerio Russo (fisarmonica), Alfredo Salzano (batteria). Direzione di Enrico Salzano (alle percussioni). Da Terra mia a Napule è, da Yes I know my way a Je so Pazzo, da Quanno chiove e Quando, da Io per lei a Donna Cuncè, da A me me piace o blues a Ma che ho..........a tante altre soprattutto nella novità della parte acustica che è stata proposta all'inizio del live con la proiezione di video che hanno aiutato a riavvolgere il nastro della vita di Pino Daniele.

Per la band tutta beneventana si è trattato di una nuova tappa costruita, si sottolinea, "con serietà e tanto amore all'indirizzo della musica e degli spettatori, dopo i successi sold out con la Musica Classica Napoletana e il Tributo a Renato Carosone (Teatro Comunale), Tributo a Pino Daniele, Lucio Dalla e Lucio Battisti, e Franco Califano al Teatro San Marco di Benevento e così via" . "La 'musica' - affermano i promotori della kermesse - non è una gara, ma una forma d'arte, di comunicazione di interpretazione e, nel caso di specie, anche di solidarietà e di beneficenza a favore di buone cause come quella per il Complesso Monumentale di San Francesco, prontamente sposata da un gruppo di amici e musicisti che hanno accolto l'invito di Fra Luciano Pugliese autore di un progetto di solidarietà encomiabile che avrà nei prossimi giorni ulteriori sviluppi, e che ha parlato di una serata di amore e di pace che i cittadini di Benevento hanno compreso". "Uno spettacolo emozionante, fatto con grande onestà, che ha regalato emozioni mai provate prima nel Chiostro di San Francesco e che rappresenta un ottimo viatico per quello che accadrà prossimamente" conclude Fra Luciano Pugliese.



