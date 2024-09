Tragedia della strada a Montemiletto, in provincia di Avellino, dove una donna di 76 anni è stata travolta da un'auto mentre attraversava la strada.

L'anziana è deceduta poco dopo mentre il personale del 118 giunto sul posto tentava di rianimarla. Il conducente del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano.



