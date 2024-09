Ad Avellino famiglie senz'acqua da un mese

Potrebbe finire nelle prossime ore l'odissea per una decina di famiglie di Avellino che in via Manlio Rossi Doria dal 7 agosto scorso non possono utilizzare l'acqua per uso potabile.

Sulla scorta delle segnalazioni degli stessi residenti, l'Alto Calore avviò una serie di test per verificare la eventuale presenza di batteri: a scopo precauzionale, il sindaco Laura Nargi emise l'ordinanza di divieto. Sono in corso ennesimi e forse definitivi test da parte dei tecnici del Consorzio e del Dipartimento di prevenzione della Asl, i cui risultati dovrebbero essere resi noti domani. Sulla scorta delle precedenti analisi, dovrebbe essere confermata la potabilità che, una volta ufficialmente dichiarata, farebbe decadere l'ordinanza sindacale.

Dopo l'esposto presentato da uno dei residenti, si sono attivati anche i carabinieri del Nas di Salerno che hanno svolto accertamenti e consegnato una informativa alla Procura di Avellino.



