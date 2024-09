Soldi e droga, arrestati due 18enni nel Napoletano

Tanti soldi in tasca, droga in casa: due arresti nel Napoletano. Tutto è partito quando gli agenti del commissariato di Pompei, durante servizi mirati, hanno controllato due giovani di 18 anni, uno di Pompei e l'altro di Boscoreale, trovandoli in possesso di un'ingente somma di denaro.

Questo motivo ha spinto i poliziotti a ritenere che potessero esservi ulteriori elementi da approfondire, estendendo l'attività di verifica alle abitazioni dei due, dove sono stati trovati, a casa del 18enne di Pompei una busta contenente circa 82 grammi di marijuana e dieci panetti di hashish del peso complessivo di circa un chilo; nell'abitazione del 18enne di Boscoreale, anche grazie alla collaborazione di un'unità cinofila dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, un altro panetto di hashish del peso di circa 76 grammi, cinque buste contenenti complessivamente 394 grammi circa di marijuana e materiale per il confezionamento della droga.

I due giovani sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.



