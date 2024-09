Sindaco, se Pompei cancellata dal G7 lo condividerò con amarezza

"Fino a questo momento non ci sono novità. Io spero che questa visita a Pompei si faccia. Se non si farà dovrò condividere con amarezza le decisioni di chi svolge il ruolo per la sicurezza". Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, a margine di una conferenza stampa, risponde così alla domanda su un'eventuale cancellazione della città dal programma del G7 Cultura in programma dal 19 al 21 settembre.

Sindaco Pompei, Boccia non ha alcun rapporto con il Comune

"Questa signora non ha nessun rapporto con il Comune. Appare sì in molte foto al seguito del ministro Sangiuliano. Io non l'ho mai chiamata. La conosco, l'ho detto a tutti, ma questo non significa che svolge un ruolo nell'ambito del Comune. Zero. Con me non ha mai avuto nessun ruolo né era presente quando sono state adottate decisioni in Prefettura. Mai ha partecipato a riunioni al Comune sul G7". Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, risponde così, a margine di una conferenza stampa, ai giornalisti che gli chiedono di Maria Rosaria Boccia. L'ha sentita? "Non l'ho sentita e non ho il tempo di sentirla", ha aggiunto irritato il primo cittadino che ha sottolineato che il motivo della conferenza stampa era la presentazione della candidatura di Pompei a Capitale della Cultura, con l'appoggio di 80 Comuni.



