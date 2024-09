Sabato a Pomigliano concerto dello storico gruppo 'E Zezi

Un concerto per festeggiare il cinquantesimo anniversario della nascita del gruppo musicale 'E Zezi, si svolgerà sabato 7 settembre a Pomigliano d'Arco (Napoli). Fondato nel 1974, lo storico collettivo può contare su un repertorio ricco di brani che raccontano storie di lavoro, protesta, emigrazione e identità, un autentico viaggio nelle radici popolari e nelle lotte sociali del Mezzogiorno. Il concerto rientra nel cartellone di eventi estivi organizzato dall'amministrazione comunale di Pomigliano d'Arco, e per l'occasione, Piazza Municipio si trasformerà in un grande teatro all'aperto, pronto ad accogliere non solo i cittadini locali, ma anche appassionati e curiosi provenienti da tutta Italia. Sarà una serata di musica e memoria, con i 'E Zezi che ripercorreranno mezzo secolo di storia attraverso le loro canzoni più celebri. L'evento sarà ulteriormente arricchito da interventi di artisti e amici del gruppo, che renderanno omaggio alla carriera straordinaria del collettivo. "Questo evento non è solo un concerto - ha detto l'assessore alla Cultura, Giovanni Russo - è una celebrazione delle nostre radici, della nostra storia e della nostra identità. 'E Zezi hanno dato voce a intere generazioni, rappresentando le lotte e i sentimenti del nostro territorio. Invito tutti, giovani e meno giovani, a partecipare a questa serata che sarà ricca di emozioni e condivisione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA