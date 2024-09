Un uomo di 84 anni è stato trovato senza vita all'interno dell'ascensore in cui era rimasto bloccato di un condominio di Montella, in provincia di Avellino.

È accaduto nel pomeriggio in via Rinaldo D'Aquino. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che attraverso manovre manuali sono riusciti ad aprire le porte. L'anziano era accasciato all'interno della cabina privo di sensi. Hanno cercato invano di rianimarlo. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso.





