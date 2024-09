Pugilato:Domani Europeo Leggeri, Ceglia sfida difficile a Londra

I bookmakers quotano una sua vittoria a 17, segno che non credono che ce la possa fare. Ma Gianluca Ceglia, 'guerriero' del ring che viene da San Valentino Torio, nel salernitano, non se ne cura più di tanto. E' consapevole della difficoltà del match per il titolo europeo dei pesi Leggeri (diretta su Dazn) che, domani alla York Arena di Londra, lo opporrà al campione in carica, il britannico Sam Noakes, che da professionista ha vinto 14 match su 14, di cui 13 per ko, è il numero 8 al mondo e ha conquistato la corona continentale lo scorso aprile battendo un rivale insidioso come il francese Yvan Mendy.

Ma Ceglia è convinto di potercela fare. Il pugile gestito da Mario Loreni ha tutta l'intenzione di stupire gli appassionati di boxe londinesi e si definisce "motivatissimo dal fatto che nella mia San Valentino Torio, in piazza Amendola, domani ci sarà uno schermo gigante che proporrà la mia sfida con Noakes.

Qui a Londra sono arrivati perfino una decina di amici a sostenermi". "Sono carico e pronto. Mi rendo conto che lui cercherà come me di vincere per ko - continua - ma io in fatto di potenza non mi sento inferiore. Con il mio maestro Biagio Zurlo ci siamo preparati per una guerra e, guerra sarà: ho intenzione di attaccare subito , lo investirò con impeto, non ho proprio niente da perdere e voglio menare le mani sin dal primo minuto e tornare in Campania con il titolo". "Sono qui a Londra convinto di poter giocarmi le mie carte - conclude il pugile campano - e Noakes si accorgerà subito di che pasta sono fatto, sarà un duello dove solo uno di noi rimarrà in piedi , e quello voglio essere io".

A Cegli risponde il campione in carica, dicendo che "cpnmtrpo Mendy ho vinto in modo netto e convincente e spero di fare altrettanto con l'italiano che si era comportato bene due anni fa proprio con Mendy .Mi sento bene ed è una piacevole sensazione. Vincerò io".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA