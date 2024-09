Nuoto di fondo, Ilario vince "sprint" aspettando la Capri-Napoli

Sono l'italiano Giuseppe Ilario (20enne di Napoli) e l'australiana Madysin Armstrong i vincitori del trofeo Città di Torre del Greco, assegnato questo pomeriggio nella prova sprint "Aspettando la Capri-Napoli", "antipasto" della maratona del golfo, la Capri-Napoli trofeo Farmacosmo in programma sabato 7 settembre, con partenza dal lido Le Ondine di Capri e arrivo nelle acque antistanti il Circolo Canottieri Napoli.

A tenere a battesimo la prova voluta dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, dalla consigliera comunale delegata allo sport Valentina Ascione e dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena, è stato Massimiliano Rosolino, giunto al lido Miramare e che con i nuotatori ha richiamato un folto numero di appassionati e curiosi che hanno invaso lo stabilimento di via Litoranea.

Entusiasta il sindaco Luigi Mennella: "Questa iniziativa - ha detto - si inserisce nel solco degli altri eventi sportivi promossi dall'amministrazione, come una gara internazionale di ciclismo e un torneo nazionale di calcio under 17, calendario di eventi che proseguirà con altre importanti iniziative". Gli ha fatto eco la consigliera comunale Valentina Ascione: "Gli sforzi profusi per organizzare questa iniziativa sono stati ripagati dall'impegno mostrato dall'organizzazione e da quello in acqua degli atleti".

Rosolino ha confessato di essere venuto per la prima volta sul litorale di Torre del Greco: "Ho scoperto una bella realtà e un'amministrazione che guarda con attenzione alla pratica sportiva". "L'avere avuto il sostegno dell'amministrazione - ha affermato Luciano Cotena - ci ha permesso di spostare l'attenzione anche sul litorale vesuviano. Questo ci permette di guardare con una nuova ottica alle prossime iniziative legate in qualche modo alla Capri-Napoli".

Il calendario di iniziative legata alla 59esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo prosegue domani con il consueto saluto in programma al Gran Caffè Gambrinus. Sabato 7 la gara con partenza da Capri alle ore 10.





