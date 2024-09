Ischia Safari 2024, torna il viaggio nel gusto sull'isola verde

Prenderà il via il 15 settembre l'ottava edizione di Ischia Safari, uno dei maggiori eventi enogastronomici della Campania ideato ed organizzato dagli chef Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro e grazie al quale l'isola verde diventa per tre giorni capitale della cucina grazie alla presenza di chef, pasticcieri, pizzaioli e professionisti del food di tutto il mondo a celebrare l'eccellenza culinaria in tutte le sue declinazioni.

L'edizione di quest'anno si preannuncia particolarmente ricca e articolata, non solo per la qualità e la varietà delle esperienze culinarie offerte, ma anche per la sua attenzione alle tematiche più attuali del settore.

Ischia Safari 2024 non sarà solo un'occasione per degustare piatti e vini straordinari ma anche un'opportunità per confrontarsi e riflettere sulle sfide future della cucina con incontri e panel a cui parteciperanno alcuni degli ospiti più importanti dell'evento, con focus su sostenibilità e innovazione.

Anche in questa edizione il Safari non dimenticherà comunque la sua missione di supporto alla formazione delle future generazioni di chef: tutti i proventi delle serate saranno infatti destinati a finanziare borse di studio per studenti meritevoli delle scuole alberghiere italiane e all'acquisto di attrezzature per gli istituti professionali di cucina ed hotellerie.

L'ottava edizione del Safari si aprirà, domenica 15 settembre, con la Charity Dinner, cena gourmet benefica all'hotel Regina Isabella, in cui saranno protagonisti la passione e la creatività di alcuni tra i più rinomati maestri della cucina italiana - tra cui Andrea Berton, i fratelli Cerea, Peppe Guida, Fabrizio Mellino, Maicol Izzo, Roberto Di Pinto i pizzaioli Francesco Martucci, Franco Pepe, Gabriele Bonci, Ivano Veccia, i pasticceri Sal De Riso, Mario Di Costanzo, Tommaso Foglia - che si esprimeranno in piatti che celebrano il territorio isolano e l'arte culinaria.

Lunedì 16 invece la grande festa al parco Negombo con oltre 300 tra cuochi, pizzaioli, pasticceri e case vinicole che offriranno la possibilità alle migliaia di spettatori che abitualmente vi partecipano la possibilità di assaggiare piatti dolci e salati, vini e distillati d'eccellenza; quest'anno saranno presenti anche chef stranieri, in arrivo da Spagna e USA, ed è previsto il lancio di una miscela di caffè speciale, dedicata al Safari con la serata che si chiuderà con un live musicale degli Zurawski sulla spiaggia ed un dj set finale.

Martedì 17 infine la tavola rotonda, al ristorante Lisola, dedicata alle nuove sfide della cucina contemporanea ed alle tendenze che ne tracceranno l'evoluzione per i prossimi anni.

"Il cibo è cultura, è convivialità ed è un elemento che unisce" racconta Nino Di Costanzo che aggiunge "il Safari per tre giorni riconferma Ischia al centro del Mediterraneo proprio grazie al cibo, un po' come accadeva quando i greci dell'Eubea venivano su quest'isola a scambiare il loro olio col nostro vino. Grazie ai tanti protagonisti della cucina italiana ed internazionale che ci aiutano a fare di questo evento una grande festa dedicata agli ischitani ed si turisti"



