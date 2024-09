In tour tra i luoghi borbonici con la Randonnée Reale a Caserta

Alla Reggia di Caserta la presentazione della Settima Randonnée Reale Borbonica, l'evento cicloturistico itinerante tra cultura, natura ed eccellenze enogastronomiche, in programma per sabato 14 e domenica 15 settembre.

La manifestazione è organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania Bici, in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta e il Comune di Piana di Monte Verna.

Per il secondo anno consecutivo protagonista sarà dunque Piana di Monte Verna, luogo di partenza e arrivo della Randonnée Reale Borbonica. L'evento è inserito quest'anno tra le iniziative del Bando di valorizzazione partecipata del museo vanvitelliano.

Tre i suggestivi percorsi della Settima Randonnée Reale Borbonica: da 180, 110 e 55 chilometri. La partenza il 15 settembre dalla piazza centrale del comune di Piana di Monte Verna, per poi interessare, per la seconda volta, l'esclusivo passaggio nel Real Sito di Caccia della Fagianeria, luogo reale borbonico; ecco poi la Reggia di Caserta con il passaggio nel Parco Reale; e ancora, il Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio, l'Oasi Wwf di San Silvestro, l'Eremo di San Vitaliano, i Ponti della Valle, fino ad arrivare alle sorgenti del Fizzo, luogo di origine dell'Acquedotto Carolino, la maestosa opera ingegneristica del grande architetto Vanvitelli.

Quindi, Dugenta e, per la prima volta, Piedimonte Matese. Al ritorno, il passaggio da Liberi per Villa Santa Croce, frazione di Piana di Monte Verna.

Il tracciato prevede inoltre l'attraversamento di tanti piccoli borghi, in un viaggio tra le eccellenze agroalimentari, un transito tra le tante aziende di mozzarella di bufala DOP nella piana del Volturno e i colori rossi della mela annurca, l'antica mela dei Romani. "La settima edizione - ha affermato il direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei - significa lavorare in un'ottica di continuità e di miglioramento costante per consolidare e ampliare sempre di più la rete di relazioni territoriale, acquisire credibilità e visibilità. Come Reggia abbiamo l'ambizione di lavorare su principi etici di responsabilità condivisa con le istituzioni e le associazioni culturali del territorio, per il raggiungimento di obiettivi comuni". Per Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna, "la Randonnée Reale Borbonica rappresenta una importantissima opportunità per il nostro bellissimo comune considerato la porta dell'Alto Casertano. L'anno scorso è stato un grandissimo successo con tanta gente. Quest'anno sono sicuro andrà ancora meglio". Alla presentazione dell'evento sono intervenuti anche Carlo Marino, sindaco di Caserta, Pietro Fusco, amministratore delegato di Cirio, Aniello Andreotti della Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania e responsabile del vivaio forestale delle sorgenti del Fizzo, e Giuseppe Gallina, vicepresidente Audax Randonneur Italia, delegato Randonnée asd Cambia.



