Una donna di 68 anni ha accoltellato il marito 77enne, per motivi che non ancora non si conoscono. E' accaduto a Giffoni Valle Piana (Salerno), nell'appartamento della coppia in via Cappuccini 4, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Battipaglia. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Salerno e non sarebbe in pericolo di vita.



