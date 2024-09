Acqua impantanata e taxi in difficoltà alla stazione Fs Napoli

Enormi difficoltà oggi per i tassisti di Napoli nei pressi della stazione centrale dove caricare i passeggeri a bordo è stato pressoché impossibile a causa dell'acqua piovana che si è impantanata nell'area dove le vetture attendono i clienti. A denunciarlo, in una nota, è l'associazione Tassisti di base che ha lanciato un appello al Comune di Napoli.

"Invitiamo gli organi comunali - scrive l'associazione in una lettera indirizzata a Palazzo San Giacomo - a intervenire per la pulizia delle caditoie in prossimità dello stallo taxi alla Stazione Centrale di Napoli e, qualora le competenze non fossero comunali, chiediamo che venga inoltrata la codesta lettera all'ufficio competente di Grandi Ferrovie dello Stato".



