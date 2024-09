Trasporti: lunedì due scioperi, a rischio i servizi di Eav

Uno sciopero nazionale e uno aziendale mettono a rischio il servizio sui mezzi Eav nella giornata di lunedì prossimo. Ad annunciarlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno che, in una nota, spiega come le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl-Fna e Faisa Cisal hanno proclamato per il 9 settembre due azioni di sciopero: uno riguardante un'astensione nazionale di otto ore, dalle 9 alle 17, e una aziendale di quattro ore, dalle 9 alle 13.

Diverse le motivazioni alla base dei due scioperi, che sono riportate sul sito internet di Eav, sito nel quale sono anche indicate le ultime partenze prima delle rispettive azioni e le prime dopo gli scioperi che saranno assicurate su ogni linea gestita dall'azienda in base alle diverse fasce di garanzia.





