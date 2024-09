Sangiuliano in lacrime, Meloni mi ha detto 'vai avanti'

Gennaro Sangiuliano si presenta in tv davanti agli italiani per chiedere scusa e per annunciare la sua intenzione di andare avanti a guidare il ministero della Cultura. "Sono disponibile a dimettermi un minuto dopo che Meloni me lo chiede", ma "l'ho rassicurata anche con prove documentali che è tutta una vicenda di gossip", e la premier "mi ha detto di andare avanti e di chiarire bene, in punto di verità. Mi ha detto: sii sempre sincero e dì sempre la verità".

Anche perché, ribadisce, "non sono ricattabile".

Il ministro, emozionato, va in tv, al Tg1, per un'intervista esclusiva di circa 20 minuti in onda in coda all'edizione delle 20, e si scusa con le persone a lui care e coinvolte nella vicenda: la premier e il governo tutto," per l'imbarazzo", i suoi collaboratori ma soprattutto la moglie, "una persona eccezionale". Poi conferma ancora una volta la sua versione dei fatti: nessuna divulgazione dei documenti riservati del G7 Cultura e nessun euro pubblico è stato speso per pagare le trasferte con Maria Rosaria Boccia.

"Avevamo una relazione, anche per questo ho revocato l'incarico" dice a proposito della mancata nomina dell'imprenditrice e influencer al ruolo di consigliera per i Grandi Eventi. Per lei, aggiunge, "non ho mai speso soldi pubblici, ho pagato tutto io". E dunque, "non sono ricattabile" ripete mostrando al direttore del tg, Gian Marco Chiocci, i suoi dati bancari e i biglietti del treno per Milano e dell'aereo per Taormina, presi insieme a Boccia. "Sono stati pagati da me - precisa -, con la carta credito che fa riferimento al mio conto personale".

"Mi pesa parlare di questo. È un rapporto personale affettivo" confessa. Ma il chiarimento è necessario ed atteso, anche da Maria Rosaria Boccia che poco prima della messa in onda annunciava di attendere il Tg1 con una confezione di pop corn: "tutto arriva per chi sa aspettare". Certo la prima reazione non è la migliore: "Iniziamo a dire bugie"... e ironizza "su questo terreno non sono ricattabile....".

Un'intervista che neppure l'opposizione prende bene: "Quindici minuti di intervista a un ministro su fatti sui quali le opposizioni hanno chiesto di riferire in Parlamento non sono altro che un uso privato del servizio pubblico" dice il Pd pronto a chiedere la convocazione dei vertici Rai in Commissione Vigilanza".

Il centrodestra per ora continua a sostenere il ministro: "Io mi fido dei colleghi con cui lavoro" dice il leader della Lega, Matteo Salvini. Anche il responsabile dell'organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, al termine della riunione dell'esecutivo del partito, interpellato sul caso Sangiuliano, alla domanda se sia stata rinnovata la fiducia al ministro replica "Nessuno l'ha mai tolta". Ma il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è più duro: a Sangiuliano, dice, "certamente rivolgerei un invito alla cautela quando si occupano posti di responsabilità". Tant'è che l'affaire Sangiuliano rischia di arrivare anche in procura: il verde Angelo Bonelli annuncia infatti la presentazione di un esposto. Dopo il faccia a faccia di ieri con la premier, Sangiuliano continua però a ripetere anche alla stampa la sua versione dei fatti su chi ha pagato le trasferte.

Dice anche altre cose che non piacciono all'influencer e imprenditrice che in uno dei suoi tanti post sui social rivela di aver sentito il ministro nelle ore in cui Sangiuliano era a colloquio con la premier ("Te l'ho detto ieri pomeriggio al telefono e te lo ripeto questa mattina" scrive la donna). Lei torna quindi all'attacco pubblicando una serie di nuove prove, audio e intestazioni di mail con dirigenti del Mic che comprovano l'avvenuta "nomina quale Consigliera del ministro per i grandi eventi", che le inviano il programma per la cerimonia di consegna delle chiavi della città di Pompei e le carte di imbarco sua, del ministro e di una terza persona. E mentre scoppia anche il caso delle riprese degli interni di Montecitorio, girate dalla donna grazie all'uso di occhiali "smart" in commercio che contengono una piccola telecamera, l'opposizione ne approfitta per spingere sulla richiesta di riferire in Parlamento affinché, dice il Pd, Sangiuliano spieghi "nelle sedi istituzionali i dettagli di una vicenda che sta imbarazzando il governo anche a livello internazionale". Oppure - ad eccezione del leader M5s Conte - si dimetta. "Con garbo Carlo Nordio lancia il sasso e dà il via allo scarica Sangiuliano" dice la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella. Per Matteo Renzi sarebbe l'unica soluzione, dopo che "è diventato lo zimbello del paese". "Ormai non sembra più un governo, sembra una saga di Beautiful" sentenzia Elly Schlein.





