Premio Traiano a Zahi Hawass, ambasciatore antichità egizie

Sarà assegnato a Zahi Hawass, ambasciatore delle antichità egizie nel mondo e già segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie e ministro delle antichità, il Premio Traiano 2024, riconoscimento giunto alla quinta edizione e nato su iniziativa dell'Università Giustino Fortunato che ha l'obiettivo di valorizzare personalità che si distinguono nelle attività di diffusione della cultura.

La cerimonia di consegna si terrà nel Teatro Romano di Benevento venerdì 13 settembre alle ore 17.30 contemporaneamente alla X edizione del Graduation Day con la consegna delle pergamene di laurea e degli attestati di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo per l'anno 2023, organizzate dall'Università Giustino Fortunato e dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Internazionale. Le pergamene di laurea saranno consegnate agli oltre 700 laureati Unifortunato e SSML dell'anno 2023. Zahi Hawass terrà l'intervento tematico per i neolaureati.

In passato ad essere insigniti del Premio Traiano sono stati Andrea Giardina, la trasmissione "Passato e Presente", Vincenzo Boccia, Andrea Frediani, Marcello Rotili, la Fondazione Aliph, Ernesto Maria Ruffini e Ferruccio de Bortoli.



