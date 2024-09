Picchia madre per soldi droga e alcool, allontanato da casa

In preda all'alcool e a sostanze stupefacenti, da tempo maltrattava la madre con la quale condivideva l'abitazione. Un 39enne di Cervinara, in provincia di Avellino, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi frequentati dalla madre, con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Le indagini degli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato, partite su denuncia della donna, hanno accertato le condotte violente. In diverse occasioni, di fronte al rifiuto della madre di consegnargli denaro, aveva reagito picchiandola e costringendola a lasciare l'abitazione.



