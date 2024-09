Il sindaco di Pompei Sapio: 'Mai vista Boccia alle riunioni del G7'

"Maria Rosaria Boccia, per lo meno per quelle che sono state le riunioni fatte anche in mia presenza, non l'ho mai vista". Lo dice all'ANSA Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei, a proposito della presenza della Boccia alle riunioni preparatorie del G7 Cultura.

Una tappa dell'evento, secondo un programma, era originariamente prevista proprio nella città della 41enne imprenditrice.

"Alle riunioni col prefetto, non credo che la Boccia abbia titoli e ruolo per partecipare perché vi partecipano sindaci e forze dell'ordine. Siccome sappiamo che Maria Rosaria non è sindaco né titolare di nessuna forza dell'ordine, io per lo meno non l'ho vista. Mai".

La vicenda di Maria Rosaria Boccia "per me è una cosa che ha avuto anche lo spazio che, eventualmente, doveva avere. Però, applicarci su questa cosa per settimane, non va bene" ha detto il sindaco di Pompei. La città nel programma provvisorio, era stata designata quale tappa del G7 Cultura, in programma dal 19 al 21 settembre in Campania.

Ma ora l'appuntamento sembra possa saltare. "Spero che Pompei non pagherà per questa cosa", facendo riferimento alla vicenda Boccia. "La visita agli Scavi è prevista come scrive la stampa, io di ufficiale non ho avuto alcuna comunicazione. Se la tappa verrà annullata, scelta che fanno altre istituzioni, naturalmente io la rispetterò. Sarò sicuramente d'accordo perché credo che chi svolge un ruolo per la sicurezza deve svolgere il suo ruolo" ha spiegato Lo Sapio.

"Certamente accoglierò con amarezza la eventualità che non si faccia il giro agli Scavi. Però spero che questa vicenda finisca ora e che cominciamo fare quello che stavamo già stavamo facendo prima". E domani, in Municipio, è previsto un incontro con ottanta sindaci della Campania a sostegno di Pompei a Capitale Italiana della Cultura 2027.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA