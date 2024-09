Il Fatto 'Boccia con occhiali smart', lei 'nulla di illegale'

Maria Rosaria Boccia replica al Fatto Quotidiano che oggi pubblica un articolo in cui ipotizza che la donna abbia ripreso dei video dall'interno di Montecitorio utilizzando degli occhiali "smart" in commercio che contengono una piccola telecamera. "Nulla di illegale" risponde su Instagram Boccia che riporta anche la breve illustrazione del prodotto: "Ray Ban Stories: gli occhiali smart di Facebook che catturano foto, video e funzionano da auricolari. Quando ciò viene fatto si accende un piccolo led bianco disposto vicino alla lente destra".

Secondo l'articolo del Fatto, firmato da Selvaggia Lucarelli, lo scorso 10 maggio Boccia posta immagini degli esterni di Montecitorio con la scritta 'Ritornare'" poi una volta entrata, avvia "una specie di video tour del palazzo, sembra sera.

Accompagna le riprese con la canzone di Arisa La notte, poi con The rythm of the night. Non c'è nessuno, gli enormi spazi sono semivuoti, percorre un lungo corridoio e si affaccia nei vari uffici. Il video dura minuti. In pratica scrive la giornalista - fornisce la planimetria del palazzo. Ci torna, apparentemente anche il giorno dopo, l'11 maggio, ma sembra giorno. Ricomincia il tour ed è curioso, perché in questo caso invece incrocia persone, c'è gente, entra anche in stanze occupate. Scrive 'un tour del palazzo, seguitemi!'".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA