Circum: dal 12 settembre riprende servizio su Napoli-Baiano

A partire dal prossimo 12 settembre, come già annunciato, riprende il servizio ferroviario della Circumvesuviana sulla linea Napoli-Baiano. Come sottolinea Eav, "per il persistere dell'interruzione sulla tratta Napoli-Volla a causa dei lavori triennali ad opera del Comune di Napoli presso il Centro Direzionale, le corse della linea effettueranno il percorso Baiano-Volla-San Giorgio a Cremano-Napoli". A San Giorgio si potrà effettuare il cambio con i treni provenienti da Poggiomarino e da Torre Annunziata e diretti a Napoli; analogamente per il percorso inverso."Sono tuttavia - spiegano ancora dall'azienda di trasporti - programmate alcune corse, ad inizio e a fine giornata, che circoleranno sull'intera linea senza richiedere cambi a San Giorgio. Tutti i dettagli sono pubblicati su eavsrl.it". Restano confermati i servizi di autobus sostitutivi o alternativi, che consentono, tra l'altro, di raggiungere le stazioni di Poggioreale e Centro Direzionale che sono sulla tratta ancora chiusa: Nello specifico Nola-Napoli, Pomigliano d'Arco-Napoli, Volla-Napoli-Volla e Volla-Casoria-Volla (entrambe circolari). Anche le tabelle orario dei bus sono sul sito eavsrl.it. "Valuteremo con i sindaci ed i comitati della zona - sottolineano dall'Ente Autonomo Volturno - variazioni del servizio su gomma e/o di quello su ferro nelle prossime settimane in base alle esigenze e nei limiti delle compatibilità economiche".



