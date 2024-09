Assegnato al maestro Piovani il premio Faraglioni 2024

E' stato assegnato al maestro Nicola Piovani il Premio Faraglioni 2024. Una serata, quella di ieri al teatro del Grand Hotel Quisisana, che ha visto alternarsi ricordi a aneddoti del premio Oscar ma anche la musica grazie alla voce di Noa.

Giunto alla sua XXIX edizione, il premio ha voluto mettere al centro, così, l'arte di Piovani che ha segnato con le sue colonne sonore la storia del cinema. Del resto il premio, come sottolineano gli organizzatori, vuole essere un "un significativo riconoscimento ad un grande artista che per il suo valore è diventato unico nel grande firmamento del mondo della cultura, dell'arte e dello spettacolo, così come unici sono i Faraglioni di Capri".

Dopo Alberto Sordi, Carla Fracci, Riccardo Muti, Paolo Sorrentino, per citarne solo alcuni, quest'anno è toccato, dunque, al maestro Piovani ricevere, dal sindaco di Capri, Paolo Falco, e da Adalberto Cuomo della famiglia Morgano-Cuomo custodi morali del Premio, la statuetta d'argento che riproduce i Faraglioni.

Una presenza, quella di Piovani, che ha riempito la serata con tanti racconti grazie all'intervista di Eleonora Daniele, e con la musica con Noa che ha cantato "Beautiful that way". Nel corso del Premio anche un altro omaggio è stato riservato al maestro grazie al sassofono dell'artista Marta Cerami.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA