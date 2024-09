Anm Napoli: la presidenza passa al magistrato Cristina Curatoli

"Da settembre, come da programma della giunta unitaria adottato sin dal momento dell'insediamento, l'incarico di presidente della giunta esecutiva sezionale (Ges) dell'Anm del distretto della Corte di Appello di Napoli sarà assunto da Cristina Curatoli". Lo rende noto la presidente uscente dell'Anm di Napoli Ida Teresi che augura "buon lavoro" alla neo presidente, ai componenti della Ges e a tutti i soci.

"Sarà importante - sottolinea la presidente uscente - continuare a sostenere l'associazione per dare voce alla magistratura italiana in un momento davvero complicato, con l'impegno di tutti e di ciascuno. Per il bene del Paese".



