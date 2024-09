AgriFood Future 2024 punta a innovazione Made Italy alimentare

Torna a Salerno la seconda edizione di AgriFood Future, che quest'anno punta a consolidare il suo ruolo di riferimento nazionale per il settore agroalimentare.

L'edizione 2024, organizzata da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno, si svolgerà dall'8 al 10 settembre in diverse location della città, con un programma di interventi, workshop e momenti di confronto su temi cruciali per il futuro dell'agroindustria, guardando anche al G7 Agricoltura.

All'evento di inaugurazione parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete, il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, mentre il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, aprirà la seconda giornata con un videomessaggio.

L'evento si focalizzerà su due temi fondamentali: innovazione tecnologica e sostenibilità. Tre i giorni di discussioni che coinvolgeranno istituzioni, imprese ed enti di ricerca, con l'obiettivo di promuovere un confronto aperto e costruttivo sul futuro del settore.

"AgriFood Future rappresenta un'opportunità cruciale per il settore agroalimentare italiano di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e dall'evoluzione tecnologica" ha spiegato il presidente di Unioncamere e promotore dell'evento Andrea Prete.

Esempio concreto di come l'evento miri a proiettare questo settore chiave dell'economia italiana verso l'innovazione è la partecipazione di Google con il progetto "IA per il Made in Italy", ideato per affiancare le eccellenze italiane nel cogliere le opportunità che l'intelligenza artificiale offre per migliorare competitività e innovazione. L'iniziativa sarà all'interno di AgriFood Future 2024 con lo Spazio Interattivo temporaneo dedicato all'agroalimentare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA