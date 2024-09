Vento abbatte un albero, danneggiata auto a Torre del Greco

Albero cade e si abbatte su un'auto: forte paura e auto danneggiata. È accaduto oggi a Torre del Greco, città - come altre della provincia di Napoli - interessata da un improvviso peggioramento delle condizioni meteo a metà mattinata, con pioggia e aumento del vento.

Proprio una violenta folata sarebbe stata la causa della caduta di un albero presso il parcheggio Palatucci di via Alcide De Gasperi, area di sosta posta nel quartiere Sant'Antonio. Il fusto, spezzato in un punto, si è in pratica adagiato sulla vettura in sosta, provocando anche danni al mezzo. È stato necessario l'intervento di vigili del fuoco e tecnici specializzati per provvedere allo spostamento dell'albero.

Sulla scorta dell'avviso di allerta meteo diramato dalla protezione civile regionale, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha disposto la chiusura di cimitero, parchi e giardini pubblici fino alle 14 di domani.





