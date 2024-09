Tempesta di vento, slitta lo spettacolo nella Grotta Azzurra

Un'improvvisa tempesta di vento che stamattina si è scatenata su Capri, per alcune ore, ha fatto annullare, almeno per oggi, l'evento nella Grotta Azzurra organizzato dal comune di Anacapri in collaborazione con la Direzione Regionale Musei e la Cooperativa Battellieri Capresi che prestano servizio nella Grotta. Doveva essere questo il primo appuntamento della rassegna Azzurra Anacapri, che terminerà in ottobre e prevede una serie di rappresentazioni della Capri storica, che si terranno in siti archeologici e ville storiche.

Oggi data dell'apertura era stato programmato uno degli eventi più suggestivi, che prevedeva la pièce teatrale che rievocava la scoperta della Grotta Azzurra all'opera dello scrittore tedesco August Kopisch con il suo amico Fries accompagnati nella tipica barchetta dal marinaio isolano Angelo Ferraro. Ma un altro colpo era stato messo a segno dal direttore Artistico Mario Staiano, che includeva l'esibizione di quattro atlete della nazionale di nuoto artistico che sotto la direzione del commissario tecnico Patrizia Giallombardo daranno vita ad una danza nelle acque.

Il comune ha annunciato che l'evento è slittato a domani se le condizioni meteo non saranno avverse.



