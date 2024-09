Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia (Salerno) hanno individuato, in una zona di non facile accesso del comune di Eboli, un terreno assai impervio al cui interno erano coltivate undici piante di marijuana. Sono in corso ulteriori indagini da parte della Polizia per individuare i responsabili.



