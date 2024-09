Pino D'Angiò, il 13 settembre esce l'Ep Funky Maestro

Il 13 settembre esce Funky Maestro, l'ultimo progetto inedito di Pino D'Angiò. Funky Maestro, distribuito da Artist First, è un Ep che raccoglie gli ultimi quattro brani scritti e prodotti da Pino D'Angiò, prima della scomparsa avvenuta lo scorso 6 luglio.

Nato nel 1952 e originario di Pompei, Pino D'Angiò è considerato una vera e propria icona della musica degli anni '80. Il suo nome rimane legato, nel nostro Paese, soprattutto al funk, essendo riconosciuto come uno dei pionieri del genere, e alla cosiddetta italo-disco. Negli anni ha sperimentato, con le sua musica, diversi generi musicali che l'han portato a calcare palcoscenici europei e americani e ad ottenere riconoscimenti prestigiosi come il Rhythm & Soul Music Awards ricevuto nel 2001 negli Stati Uniti.

Senza mai prendersi troppo sul serio e con grande ironia, Pino D'Angiò ha tenuto tanti tour in giro per il mondo, ha lavorato come autore per vari artisti, tra cui Mina, e ha continuato a scrivere e produrre musica. Nonostante la malattia e i problemi di salute l'abbiano costretto a fermarsi per undici anni, nel 2024, accetta l'invito dei Bnkr44 e partecipa come ospite nella serata delle cover al Festival di Sanremo esibendosi in Ma che idea, una versione rivisitata di Ma quale idea, che ottiene subito un grande successo sia in radio che sulle piattaforme digitali facendo così riscoprire, alle nuove generazioni, il suo repertorio discografico.

"Poter vivere Pino come genitore è stato un privilegio difficilmente spiegabile. Artisticamente, tra genialità, cultura e ironia, ha influenzato oltre 40 anni di scena e generi musicali", racconta Francesco, figlio di Pino. "Ha sempre voluto rimanere lontano dai riflettori, è stato un antidivo, un innovatore oscuro. Dal funky al rap, dalla disco alla trance: oggi il sound di papà è ovunque. Inarrivabile. Inutile dire come questo Ep abbia un significato e sapore particolare. È l'ultimo progetto inedito su cui Pino, anzi, papà si era divertito in studio. La forza di andare in sala e creare allegria era più forte del resto. Solo un gigante come lui avrebbe potuto realizzare qualcosa del genere nonostante tutto".

Per la scrittura dei brani dell'Ep, Pino ha lavorato insieme a Kashmere, giovane artista talentuoso ticinese.



