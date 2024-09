Nuoto di fondo:sabato la 59esima edizione della Capri-Napoli

Dalle acque torbide della Senna, dove si sono svolte le contestate gare olimpiche, alle meraviglie del golfo di Napoli. Lo spettacolo del nuoto di fondo incontra lo splendore del mare compreso tra l'isola azzurra e la città di Partenope. Merito della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la gara di nuoto di fondo più importante e nota al mondo, che il 7 settembre celebra la 59esima edizione. La presentazione oggi al Circolo Canottieri Napoli, sede di arrivo della gara, che partirà sabato alle ore 10 da Le Ondine Beach Club.

Organizzazione della società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena.

Ventidue i nuotatori iscritti, sedici uomini e sei donne, in rappresentanza di undici nazioni e tre diversi continenti (oltre all'Italia, saranno rappresentati Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cile, Nord Macedonia, Repubblica Ceca, Perù, Portogallo e Stati Uniti). A livello maschile, manca il campione in carica, Mario Sanzullo, che lo scorso anno ha riportato la vittoria a Napoli dopo 53 anni dall'ultima affermazione dell'indimenticato Giulio Travaglio. Occhi puntati sul portacolori delle Fiamme Oro, Alessio Occhipinti, vincitore alla Capri-Napoli nel 2021 e nel 2022 e secondo lo scorso anno, che punta ad uno storico tris. Tra i favoriti anche i compagni di squadra Simone Ruffini, campione del mondo nei 25 km nel 2015, già due volte in gara a Napoli con altrettanti terzi posti, che cerca un'affermazione che gli permetterebbe di consacrare una carriera già ricca di successi, e il giovane Giuseppe Ilario, unico napoletano in gara, già bronzo mondiale nei dieci chilometri, terzo nel 2023 all'esordio. Tra gli atleti stranieri, spiccano gli argentini Diaz e Balaudo che negli scorsi anni sono arrivati più volte a pochi secondi dal podio. Da segnalare la presenza degli esordienti Kozubek (Repubblica Ceca) e Ribeiro (Portogallo), che nuoteranno la prima volta nel golfo di Napoli ma che hanno al loro attivo anche presenze alle Olimpiadi e che adesso sono alla ricerca di ambiziosi risultati nelle lunghe distanze. In campo femminile ritorna la vincitrice all'esordio l'anno scorso, l'argentina Mayte Puca. Fa invece il proprio debutto l'australiana Armstrong, già seconda nelle fredde acque canadesi di Lac Saint Jean e che sembra più a suo agio in un mare con temperature meno rigide. Per l'Italia Elena Lionello e l'esordiente Sofie Callo.





