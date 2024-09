Il 5 settembre "Tributo a Pino Daniele", musica e solidarietà

"Musica e Solidarietà" nel concerto di beneficenza di giovedì 5 settembre (ore 20.30) a favore del Complesso Monumentale del Convento di San Francesco in piazza Dogana a Benevento. Un progetto, sottolineano gli organizzatori, programmato da diversi mesi dal direttore artistico Fra Luciano Pugliese, Guardiano del Convento, che sta restituendo grande vitalità alla struttura dedicata al Santo di Assisi proprio grazie ad una serie di eventi di carattere culturale che durante il corso dell'anno hanno fatto registrare notevole interesse". E ciò che è accaduto lo scorso 29 luglio con la rivisitazione della "Musica Classica Napoletana d'Autore" affidata alla Salzano band, "tanto apprezzata - si evidenzia ancora - dai circa 300 partecipanti che si sono dati appuntamento a giovedì prossimo per una serata dedicata a Pino Daniele che rivivrà attraverso le interpretazioni, come accade dal 2015, della Yes I Know Tribute Band". Un vasto repertorio a partire dagli esordi nel 1977, "costruito coerentemente con la storia artistica del bluesman napoletano che ha lasciato tracce memorabili anche alle nuove generazioni grazie alle sue qualità interpretative, di autore ed alle sue collaborazioni nazionali ed internazionali con artisti di primo livello". L'evento "Musica sotto le stelle" del 5 settembre non è una gara, ma una forma d'arte, di comunicazione, di interpretazione, e anche di solidarietà e di beneficenza sposata da un gruppo di amici e musicisti che hanno accolto l'invito di Fra Luciano Pugliese.

La macchina organizzativa dell'evento "Musica sotto le stelle" sta disegnando il set che ospiterà la band che proporrà (in versione live) il "Tributo a Pino Daniele" arricchito da oltre 30 brani. Protagonisti saranno Antonello Palomba (voce e piano), Jack Corona (guitar synth, hukule e bouzuki), Giovanni Gentile (chitarre), Giuseppe Marlon Salzano (basso, contrabbasso e cori), Sergio Prozzo (mandolino e mandola), Maurizio Lena (chitarra e voce), Pino Tiso (piano), Vilma Racioppi (voce), Valerio Russo (fisarmonica), Alfredo Salzano (batteria).

Direzione di Enrico Salzano alle percussioni. In scaletta da a Terra mia a Napule è, da Yes I know my way a Je so Pazzo, da Quanno chiove e Quando, da Io per lei a Donna Cuncè, da A me me piace o blues a Ma che ho..........a tante altre. Il live prevede una parte acustica (con mandolino, mandola, bouzuki, percussioni, batteria e contrabbasso) arricchito da video che riavvolgeranno il nastro della vita di Pino Daniele (nella serata prevista anche la partecipazione dello showman Enzo Costanza). Per la band beneventana si tratterà di una nuova tappa dopo gli eventi "sold out" con la Musica Classica Napoletana e col Tributo a Renato Carosone (Teatro Comunale), Tributo a Pino Daniele, Lucio Dalla e Lucio Battisti, e a Franco Califano al Teatro San Marco di Benevento.



