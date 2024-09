I Venerdì di Ercolano, si chiude con quasi 2.500 visitatori

Quasi 2.500 visitatori per i Venerdì di Ercolano, percorso di visite notturno, al Parco archeologico di Ercolano, animato da performances teatrali originali create in collaborazione con il nucleo artistico Teatri 35. Per la precisione - secondo dati del Parco - sono stati 2.487 i visitatori che hanno potuto accedere, nonostante i numerosi i sold out nei 16 turni che si sono ripetuti ogni venerdì a partire dal 2 fino al 30 agosto.

L'itinerario del 2024 è partito dall'Antica Spiaggia, recentemente restituita alla fruizione dei visitatori, per proseguire all'interno di case e strade in un viaggio nel tempo, sulle tracce di Ercole il mitico fondatore dell'antica città.

Il 4 settembre riprenderanno le visite al Teatro Antico e si ripeteranno, con un aperture bisettimanali in gruppi di 10 persone, fino al 9 novembre con 6 turni di visita. I visitatori potranno vestire i panni di esploratori con caschi, mantelline e torce, alla scoperta della storia dell'antica città, attraverso i cunicoli settecenteschi accompagnati dal personale del Parco.

"Ancora un anno di successi - dichiara il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano -. Sono orgoglioso che il Parco sia protagonista delle scelte dei visitatori del territorio durante l'estate e soddisfatto delle opportunità che offriamo andando incontro alle diverse esigenze. Così per le serate dei Venerdì, come per la novità dei percorsi all'alba che anche ha riscontrato il suo interesse. Veniamo dalla prima domenica di settembre con 1.837 visitatori e ci apprestiamo a riaprire il Teatro Antico per riproporre un'esperienza catartica e suggestiva a metri e metri di profondità, un invito ad unire all'esplorazione del sito all'aperto l'emozione della visita sotterranea". Per info sulle visite www.ercolano.beniculturali.it. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA