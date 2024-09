Gloria Bruni in concerto sul mistero della nascita dell'universo

Dopo la prima mondiale, ospitata con successo a Venezia e l'esecuzione nella cattedrale di Santa Caterina ad Amburgo, città natale della compositrice e soprano Gloria Bruni, il concerto "CREAZIONE/Schöpfung, Fragmente", da lei ideato, è risuonato in un luogo simbolo di ricostruzione e pace internazionale nel cuore dell'Europa, la Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche a Berlino, in occasione dei 70 anni del CERN.

In questa opera la compositrice ha riportato sotto forma musicale il mistero della creazione dell'universo, il senso di infinitamente piccolo che l'uomo prova davanti alla magnificenza del cosmo e, in generale, il senso della vita. Argomento, che da sempre è al centro dell'attenzione di scienziati, filosofi, teologi e artisti, e che ha affascinato Gloria Bruni fin dall'adolescenza, grazie a suo padre, fisico e matematico.

Suggestioni emerse da dialoghi familiari sul concetto di infinito, sulla natura dell'universo e sulle circostanze alla sua origine sono alla base dell'ispirazione creativa di questa opera, ma è stato l'incontro con il DESY di Amburgo, uno dei centri leader mondiali nella ricerca scientifica sulla fisica nucleare e luogo di studi sull'accelerazione delle particelle, a rinnovare nella compositrice l'interesse per questi argomenti e ad avviare il progetto internazionale su "Creazione".

La missione del Centro di ricerca DESY è quella di decifrare la struttura e la funzione della materia, come base per risolvere le principali sfide che la scienza, l'economia e la società sono costrette ad affrontare. Il DESY lavora a stretto contatto con il centro di ricerca internazionale CERN di Ginevra, che gestisce il più grande acceleratore di particelle al mondo e che nel 2025 compirà 70 anni di attività. Per l'opera 'CREAZIONE/Schöpfung, Fragmente' si sono esibitii con il soprano Gloria Bruni, voce solista, la Symphoniker Hamburg, diretta da Wolf Kerschek, il Berliner Vocalconsort, considerato uno dei migliori ensamble locali della Germania, ed il coro formato per l'occasione da scienziati del DESY e dell'Università di Amburgo.

L'incontro tra fede e scienza ha fatto da prologo al concerto.

Sull'argomento dell'origine dell'universo si sono confrontati rappresentanti della Chiesa e scienziati ed esponenti del panorama culturale.



