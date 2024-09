G7 Cultura, Pompei era l'evento clou dell'agenda provvisoria

Nel programma provvisorio del G7 Cultura inviato alle delegazioni straniere la tappa di Pompei figura come uno degli eventi clou. Ora, dopo la notizia dell'invio della mail con informazioni pratiche sull'agenda da parte del direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, allo staff del ministro e in copia anche a Maria Rosaria Boccia e i conseguenti dubbi sulla sicurezza, l'evento negli scavi archeologici sembra destinato a saltare, concentrando la kermesse a Napoli. Nel programma - che l'ANSA ha potuto leggere - sono elencati tutti gli appuntamenti che si terranno dal 19 al 21 settembre.

Si parte nel pomeriggio del 19 dal Museo Archeologico di Napoli, per poi spostarsi il giorno dopo a Palazzo Reale. Dalle 18 del 20 settembre era previsto il trasferimento e la visita agli scavi di Pompei, con le foto, il concerto dell'Orchestra Scarlatti di Napoli diretta da Beatrice Venezi e poi la cena nella Palestra Grande. Il giorno dopo conclusione del vertice sempre a Palazzo Reale.

Ora sembra che il programma sia destinato a cambiare e non pare decollare al momento l'idea di inserire una tappa a Positano, come in una prima ipotesi. L'agenda definitiva sarà comunque stilata nei prossimi giorni, quando sono previste nuove riunioni operative.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA