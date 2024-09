Da domani al via il Cilento Festival-Pollica

Valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi del Cilento: è questo lo spirito che anima il Cilento Festival - Pollica, che si svolgerà tra il Castello dell'Abate di Castellabate e il Teatro Sala Keys di Pioppi. Il progetto, giunto alla quarta edizione, è fondato e voluto dal direttore artistico Girolamo Marzano.

Si parte domani, 4 settembre alle 21, al Castello dell'Abate con "La fabbrica degli angeli senza tempo", una produzione MDA produzioni danza - associazione Domenico Scarlatti: uno spettacolo di teatro-danza con Lucia Cinquegrana, Rosa Merlino, Paola Saribas e Mario Brancaccio. Musiche di Nicola Antonio Porpora. Regia e coreografia di Aurelio Gatti. Il 6 settembre, alle 21.15, al Castello dell'Abate, l'associazione Michelangelo presenta "Memorie dell'atomica" con Elena Arvigo che ne cura anche la regia. Lo spettacolo è tratto da "Preghiera per Cernobyl" di Svetlana Aleksievich (premio Nobel per la letteratura 2015) e "Racconti dell'atomica" di Kyoko Hayashi.

Con la presenza di Monica Santoro per la traduzione in consecutivo di alcuni brani in russo. Il 14 settembre alle 19.15, nel Teatro Sala Keys di Pioppi, l'associazione Michelangelo presenta "Irene 15" di Girolamo Marzano, con Girolamo Marzano, per la regia di Mario Brancaccio. Il 21 settembre alle 19.15, sempre presso gli spazi del Teatro Sala Keys di Pioppi, La contemporanea presenta "I belli, i brutti, i cattivi" di Edoardo Siravo e Silvia Siravo, tratto da William Shakespeare. Il 28 settembre al Teatro Sala Keys alle 19.15 Scena Verticale presenta "Via del Popolo" di e con Saverio La Ruina. Regia di Saverio La Ruina. Il 4 ottobre, nel Teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania, Pex srl presenta "La foto del carabiniere (la storia di Salvo D'Acquisto e di mio padre)" di e con Claudio Boccaccini. Collaborazione artistica di Silvia Brogi. Regia di Claudio Boccaccini.

Il 5 ottobre, nel Teatro Sala Keys di Pioppi, Pex srl presenta "Le nuove Eroidi - Il mito dalla parte delle donne" con Emanuela Rossi, Beatrice Gregorini e Silvia Brogi per la regia di Claudio Boccaccini. Il 15 ottobre, alle 19.15, al Teatro Sala Keys di Pioppi, Teatro delle Temperie presenta "Retrogusto Pop" di Lidia Ferrari, con Lidia Ferrari, Francesca Fatichenti, Michela Lo Preiato e Zelia Pelacani Catalano. Il 18 ottobre, negli spazi di Teatro Sala Keys, andrà in scena "Alessandrina" di Mariella Marchetti. L'1 novembre, negli spazi della Cappella di San Marco Evangelista, a San Marco di Castellabate, alle 21.15 andrà in scena "Alina atmosfere mediterranee" prodotto da Artisti cilentani associati con Alina Di Polito. II 2 novembre, alle 19.15, nel Teatro Sala Keys di Pioppi, Teatro Out Off presenta "4.48 Psychosis" di Sarah Kane con Elena Arvigo.

Ultimo appuntamento, in data da definire, alle 19.15, nell'Auditorium di Stella Cilento, Unac srl presenta "Opera" con Francesco Formicola. Nelle serate degli spettacoli al Teatro Sala Keys verrà allestita una mostra di pittura naif e artigianale denominata Croste.



