Tornano a circolare i treni regionali sulla linea Napoli-Salerno

Sono tornati a circolare i treni regionali sulla linea storica Napoli - Salerno, interrotta dallo scorso 4 luglio per permettere a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di eseguire importanti interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale.

In totale sono stati oltre 150 i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici impegnati su 5 cantieri, operativi contemporaneamente 24 ore su 24. Le lavorazioni sono state effettuate mediante l'utilizzo di gru, mezzi motorizzati e caricatori e hanno riguardato, nello specifico: realizzazione della canna di attraversamento propedeutica alla realizzazione del sottopasso carrabile di accesso al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, con la conseguente soppressione del passaggio a livello; demolizione del cavalcavia pedonale nel Comune di Ercolano nell'ambito delle attività per la realizzazione di una nuova viabilità finalizzata alla soppressione di altri tre passaggi a livello sulla linea Napoli - Salerno; impermeabilizzazione del binario pari del viadotto borbonico nel Comune di Torre Annunziata; impermeabilizzazione dell'impalcato di un ponte nel Comune di Torre del Greco.

L'investimento complessivo di Rfi per la realizzazione di tutte le opere è pari a circa 21 milioni di euro. I lavori, si sottolinea nella nota, rientrano nel piano di manutenzione straordinaria della linea Napoli - Salerno, percorsa ogni giorno da circa 80 tra treni regionali e a lunga percorrenza, e si aggiungono alla manutenzione ordinaria che viene svolta pressoché quotidianamente, principalmente la notte quando non è previsto il passaggio dei treni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA