Uno straniero è stato ferito questa mattina al volto con un'arma da taglio. Il fatto, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli intervenuti all'ospedale Pellegrini, sarebbe accaduto in piazza Garibaldi.

La vittima non è stata in grado di raccontare quanto accaduto e rimarrà ricoverata, non è in pericolo di vita.

Indagini sono in corso per chiarire dinamica. La vittima è in corso di identificazione.



