Ritrovato il corpo della donna scomparsa a San Felice a Cancello

E' stato ritrovato il corpo della donna dispersa in seguito alla frana che si è verificata a San Felice a Cancello, nel Casertano. La donna, la74enne Agnese Milanese, era scomparsa il 27 agosto scorso, insieme con il figlio, Giuseppe Guadagnino, 42 anni, che non è stato ancora trovato. Erano stati travolti a bordo della loro Apecar dal fiume di fango e detriti sceso giù con furia, in seguito ad un violento nubifragio, dalla collina che sovrasta la frazione di Talanico.

