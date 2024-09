Osimhen verso il Galatasaray, l'accordo è vicino

Il passaggio in prestito è stato confermato dal ds del Napoli Giovanni Manna che ha parlato alla tv turca Sports Digitale: "La nostra trattativa - ha detto in dichiarazioni riportate da Tuttonapoli - con il Galatasaray per Osimhen è corretta e siamo vicini all'accordo". Osimhen giocherà quindi questa stagione nel club turco in prestito secco per una stagione che consente al Napoli di risparmiare i 10 milioni di ingaggio previsti dal contratto del bomber, fuori rosa in azzurro.



