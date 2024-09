Nel Salernitano si ricorda l'appuntato scelto Luca Ferraiuolo

Si è svolta questa mattina, a Buonabitacolo (Salerno), la cerimonia di intitolazione del largo antistante la locale Stazione Carabinieri al defunto appuntato scelto Luca Ferraiuolo e la commemorazione del 42° anniversario dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. La giornata celebrativa ha avuto inizio con la resa degli onori militari al colonello Filippo Melchiorre, comandante provinciale Carabinieri di Salerno, seguita dallo scoprimento della targa da parte della madre del militare scomparso, Maria Stella Russo, accompagnata dal marito Giuseppe e dal figlio Paolo Giuseppe.

L'appuntato scelto Luca Ferraiuolo, arruolatosi nell'Arma dei Carabinieri nel 2004, ha prima prestato servizio in provincia di Potenza, al comando Stazione del capoluogo regionale nonché Balvano e Picerno, per essere poi trasferito a Napoli Capodimonte dove il 19 maggio 2009 ha ottenuto la promozione al grado di Carabiniere Scelto. Successivamente destinato alla Stazione Carabinieri di Bellosguardo (SA), fino al grado di appuntato, il 19 gennaio 2015 è stato trasferito al comando Stazione Carabinieri di Buonabitacolo dove, da Appuntato Scelto, è rimasto in forza fino al 25 novembre 2020, data del suo decesso avvenuto in seguito ad una grave malattia. Durante la sua carriera è stato insignito della "Medaglia di Bronzo del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio", "Benemerenza del Dipartimento di Protezione Civile", "Croce d'argento per 16 anni di Servizio" ed Encomio Semplice concesso dal Comandante della Legione Carabinieri Campania perché: "quale addetto a Stazione distaccata, evidenziando notevole professionalità, alto senso del dovere e spiccato acume investigativo, forniva determinante contributo ad attività di indagine finalizzata alla individuazione dell'autore di un efferato omicidio. L'operazione si concludeva con il fermo dell'esecutore materiale del delitto".



