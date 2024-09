Nada e Raiz a 'Note d'archivio per il Miglio della memoria'

Nada e Raiz saranno tra i protagonisti della rassegna musicale in sei concerti "Note d'Archivio per il Miglio della Memoria" prima edizione organizzata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania con il contributo della Direzione generale Spettacolo e Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura, produzione esecutiva della Fondazione Pietà de' Turchini. Si parte l'11 settembre, ore 19, all'Archivio Notarile Distrettuale di Napoli con Maluf System; il 14 settembre, ore 20, al Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella si esibirà Nada; il 21 settembre, ore 11, presso la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania in scena Talenti Vulcanici in "Napoletani prima…o poi", seguirà il 29 settembre, ore 20, a San Pietro a Majella (in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024) Raiz canta Sergio Bruni. Il 13 ottobre, ore 11.30, presso la Sala del Lazzaretto dell'Ospedale di Santa Maria della Pace per la Domenica di Carta 2024 esibizione del Quartetto Gagliano con Fabrizio Romano; ultimo appuntamento il 30 novembre, ore 18, con la Big Band del Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella. L' ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria tramite piattaforma Eventbrite.

I concerti saranno ospitati nelle sedi di quattro dei 17 enti che hanno già aderito al 'Miglio della Memoria', protocollo proposto per la creazione di una rete tra le istituzioni culturali pubbliche e private, site nell'area dei Decumani, che detengono un patrimonio bibliografico complessivo di circa 2 milioni di volumi e un patrimonio archivistico complessivo di circa 150 km lineari.

"I complessi monumentali si aprono a nuovi pubblici - spiega Gabriele Capone, Direttore della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania- attenti nel cogliere iniziative innovative. Aprire nuovi spazi, liberarli dagli stereotipi, renderli fruibili, consegnarli alla conoscenza, riconoscerne universalmente l'irrinunciabile valore artistico e culturale, permette di aggiungere un tassello inedito e originale alla narrazione della città. Il protocollo inoltre, renderà possibile la condivisione di tecnologie dedicate alla valorizzazione del patrimonio documentale, e la creazione di un archivio e una biblioteca diffusa".



