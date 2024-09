Minaccia il fratello e viene trovato in possesso di armi

A Sarno (Salerno), i carabinieri della locale stazione hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di arma clandestina, porto abusivo di arma e accensioni ed esplosioni pericolose un 57enne del luogo.

L'attività investigativa condotta dai militari ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo che - spiegano i Carabinieri - avrebbe, nel corso della mattinata, esploso alcuni colpi di arma da fuoco nei confronti del fratello. In seguito alla perquisizione domiciliare hanno trovato sette pistole modificate, oltre a munizionamento di diverso calibro. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Salerno.



