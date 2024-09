Foqus, 1100 alunni domani iniziano l'anno scolastico 2024/2025

Suona in anticipo la campanella a Foqus. Domani 3 settembre tutte le classi della scuola dalla Parte dei Bambini, all'interno della Fondazione Quartieri Spagnoli, accoglieranno i 1100 giovani alunni, in anticipo rispetto alla data ufficiale dell'inizio dell'anno scolastico.

Molto più di un luogo di apprendimento: la scuola di Foqus si conferma un presidio sociale, un rifugio sicuro dove i ragazzi possono crescere, imparare e socializzare. Prolungare l'orario scolastico, aprendo le porte più presto e chiudendole più tardi, è una scelta consapevole e strategica per tenere i giovani lontani dalla strada e offrire loro opportunità di crescita e sviluppo. L'orario, infatti, prevede la presenza in aula dalle 7.45 alle 18, con tre momenti di ristoro, colazione, merenda e pranzo, tutto realizzato all'interno della struttura nella nuova cucina.

"Iniziamo l'anno scolastico ormai da 10 anni nei primi giorni di settembre, per chiuderlo a fine luglio, con i campi estivi in continuità con il percorso didattico, - afferma Rachele Furfaro, presidente di Foqus e direttrice delle Scuole "Dalla Parte Dei Bambini" - anche per combattere la dispersione scolastica, che in questa periferia del centro storico di Napoli, che sono i Quartieri Spagnoli, continua a essere molto alta. Accogliere gli studenti praticamente per 11 mesi all'anno vuole dire presidiare il territorio, aiutare le famiglie in difficoltà, accompagnare i giovani nel percorso di crescita lontano dalla strada, offrendo un'alternativa valida al tempo libero non strutturato".

Si parte già il 3 settembre con gli alunni accolti da circa 200 docenti in un ambiente scolastico di nuova concezione. Sono 60 gli spazi realizzati nell'ala nuova del complesso di FOQUS.

Ospiteranno i giovani alunni in zone condivise con un sistema di pareti mobili che consentono open space o ambienti circoscritti a seconda delle esigenze dell'insegnante. Ambienti di apprendimento modulari, con tavoli cooperativi. Ogni aula è arredata nel rispetto dell'ambiente, con banchi e sedie di ultimissima generazione, dal design unico che segue le linee guida pedagogiche moderne. Nei prossimi mesi anche l'ala storica sarà ammodernata sugli stessi principi delle più avanzate scuole europee.

Il rispetto dell'ambiente non è solo negli arredi ma anche se non soprattutto nel percorso didattico. L'80% degli insegnanti si è formato nell'ultimo triennio, e continuerà durante l'intero nuovo anno la sua formazione, sulla didattica ambientale, per trasmettere agli studenti il rispetto e la consapevolezza dei doveri nel rapporto con la natura. Concetti fondamentali nel modus operandi di Foqus, che gli alunni potranno apprendere direttamente nel garden lab, l'area di 500 mq di verde situata nel cuore della struttura, organizzata dal CNR e dal Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II.

"Dalla Parte dei Bambini" è una scuola parificata inclusiva che consente, in base al reddito dimostrato dal modello Isee, l'iscrizione totalmente gratuita o agevolata all'anno scolastico.

"Siamo consapevoli che ogni giorno perso è un'opportunità in meno per i nostri ragazzi - dichiara Rachele Furfaro, Presidente di FOQUS. Per questo motivo, abbiamo scelto di anticipare l'inizio delle lezioni e di offrire ai nostri studenti un percorso educativo continuo e di qualità. La scuola, nei Quartieri Spagnoli, è un presidio fondamentale, un luogo dove i ragazzi possono crescere, imparare e sentirsi parte di una comunità. Investire nell'educazione significa investire nel futuro dei nostri ragazzi e contribuire alla rigenerazione dei Quartieri Spagnoli. Saranno loro a portare il loro quartiere nel futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA