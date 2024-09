Commemorazione Beato Sasso con giovani Costiera d'Amalfi

I giovani della Diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni in cammino per la Pace, sull'esempio del Beato Gerardo Sasso, per un avvenimento che li vedrà in comunione con Papa Francesco: "strumenti di Pace".

Domani, 3 settembre, giorno in cui l'antica città di Scala fa memoria del suo illustre figlio, il Beato Gerardo Sasso (1040 -1120), fondatore dell'Ordine degli Ospitalieri di San Giovanni di Gerusalemme, divenuto poi Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta, l'iniziativa "In cammino per la Pace con il Beato Gerardo Sasso di Scala".

Un appuntamento che guarderà al più lungo viaggio apostolico di Papa Francesco nell'Estremo Oriente. Nel Duono di San lorenzo circa cinquecento ragazzi della Costiera Amalfitana si confronteranno sui temi della Pace, della Solidarietà, dell'Accoglienza e dell'Amicizia con Padre Enzo Fortunato, i rappresentanti del Sovrano Militare Ordine di Malta, autorità militari e civili e lo storico amalfitano Giuseppe Gargano.

Seguirà, la solenne celebrazione eucaristica, presieduta da S.E.

Rev.ma Mons. Orazio Soricelli e animata dalla Corale Laurentiana di Scala. Conclude padre Enzo Fortunato, responsabile della comunicazione della Basilica di San Pietro, il quale inviterà una delegazione dei giovani ragazzi ad un messaggio di Speranza e di Pace in vista del prossimo appuntamento del 14 settembre, sempre a Scala, per l'incontro con Antonia Salzano, madre del Beato Carlo Acutis "Un momento speciale per riflettere sulla realtà giovanile attuale, sull'educazione dei figli, ma soprattutto per trovare risposte a numerose domande", sottolinea padre Enzo Fortunato .





