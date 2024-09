Colpito a Crispano con un coltello all'avambraccio destro

Nella tarda serata di ieri i carabinieri della stazione di Grumo Nevano sono intervenuti presso l'ospedale di Frattamaggiore per un uomo ferito con arma da taglio. Si tratta di un 34enne di origini marocchine, senza fissa dimora. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, il 34enne sarebbe stato colpito con un coltello all'avambraccio destro, durante un tentativo di rapina in una strada non precisata di Crispano.

15 i giorni di prognosi. Indagini in corso.



