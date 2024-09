Capodimonte si accende, sei serate tra arte, musica e natura

Si riaccendono le serate al Museo e Real Bosco di Capodimonte tra arte, musica e natura: nei mesi di settembre (6,13, 20, 27) e ottobre (5-12) saranno sei le aperture straordinarie con biglietto al costo di 3 euro (eccetto le agevolazioni e gratuità previste per legge) dalle ore 19.30 fino alle ore 23.30. Possibile visitare anche le mostre in corso: 'Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli' con opere di Luca Giordano, Mattia Preti, Jusepe de Ribera, Cosimo Fanzago e di altri maestri, 'Damasa' di Gian Maria Tosatti, e nelle sere del 20 e 27 settembre e del 5 e 12 ottobre anche la mostra 'Giovanni Pirozzi. L'atelier dello scultore' nel Cellaio nel Real Bosco (19.30 alle ore 21.30).

Nelle serate del 20 e del 27 settembre fruizione gratuita di musica dal vivo nella prateria del Real Bosco adiacente all'Istituto Caselli, con due concerti, per un massimo di 200 partecipanti seduti, a cura di importanti realtà del territorio: l'Associazione Sanitansamble, la ScalzaBanda Onlus, l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli la Piccola Orchestra di Forcella, che eseguiranno brani sinfonici e di musica classica napoletana. Ultimo ingresso alle ore 22.30. Sarà possibile accedere al Museo acquistando il ticket direttamente in biglietteria o attraverso il sito e l'App di Musei italiani.

Resterà chiuso il terzo piano con la sezione di Arte contemporanea e sezione Ottocento - Novecento. Il Real Bosco ed il parco saranno aperti nei giorni delle aperture serali anche nei consueti orari.



