A Procida l'undicesima edizione del premio Concetta Barra

Torna, il 5 e il 6 settembre a Procida, l'isola amata dai letterati, luogo che nei secoli ha conquistato il cuore e la fantasia dei viaggiatori, il Premio Concetta Barra, quest'anno giunto alla sua undicesima edizione. Il Premio nasce nel 2014 dal desiderio dell'Università degli Studi Napoli Federico II di onorare e ricordare la grande artista procidana, ambasciatrice della lingua e della cultura napoletana nel mondo e di una tradizione popolare che ha saputo rivisitare e interpretare in maniera unica e irripetibile, ripercorrendo il suo rapporto umano ed artistico con la cultura dell'isola che le diede i natali l' 11 febbraio del 1922.

Istituito dal Master di II° livello in "Drammaturgia e Cinematografia", organizzato dall'Associazione PartenArt, diretta dalla dott.ssa Fara Paolillo, il Premio Concetta Barra, fortemente voluto e sostenuto dal Comune di Procida, si avvale di una commissione scientifica composta da critici teatrali, registi, scrittori e docenti delle Università italiane.

«Il premio è nato dal sogno di molti amici di ricordare una bella figura di donna procidana attraverso il valore di un'isola con tutte le sue tradizioni e tutta la sua bellezza culturale.

Quello di Concetta Barra non è un premio incentrato solo sull'arte, ma anche sulla luce, sull'amore per i giovani e sui grandi valori culturali», dichiara il maestro Peppe Barra, direttore artistico del Premio, erede della cultura e della tradizione della madre Concetta Barra e docente del master in "Drammaturgia e Cinematografia" della Federico II.

«Celebriamo la grande arte di Concetta Barra ed il suo legame con l'isola di Procida - dichiara la dott.ssa Fara Paolillo presidente dell' Associazione PartenArt - Anche quest'anno saranno premiate personalità di rilevo del mondo artistico e culturale. Ricordo con piacere alcuni dei nomi dei premiati delle scorse edizioni. Toni Servillo, Angelo Branduardi, Gigi Proietti, Ferzan Ozpetek e tanti altri».

«Il Premio - afferma il prof. Pasquale Sabbatino - è nato dal progetto dell'Università di Napoli Federico II di promuovere lo studio e la conoscenza della regina del canto popolare, secondo la definizione che Eduardo De Filippo ha dato di Concetta Barra, e nel contempo di realizzare una fondazione che raccolga le testimonianze, le voci, le opere d'arte, le fiabe e i testi delle culture popolari che sono patrimonio dell'umanità. Inoltre il Premio vuole essere un osservatorio campano della narrativa, del teatro, del cinema, delle serie televisive e delle arti, che hanno le radici culturali nella nostra regione e si aprono su un orizzonte nazionale e internazionale».

Una "due giorni" (5 e 6 settembre 2024), di musica, convegni, incontri, premiazioni, imperniata sulla figura di Concetta Barra, grande artista e donna dallo spirito libero mai domo, e sull'inestimabile contributo che la sua voce, il suo spessore artistico e teatrale e il suo modo di essere, hanno dato alla "sua" Procida e più in generale alla cultura partenopea.

Si partirà giovedì 5 settembre alle ore 19,00 in Piazza Marina Grande con il Convegno internazionale dal titolo Ottant'anni di Peppe Barra. A coordinare il tutto Massimo Marrelli dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Dopo i saluti del sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, dell'Assessore alla Cultura Michele Assante del Leccese e dell'Assessore al Turismo Leonardo Costagliola, ci saranno gli interventi di: Beatrice Alfonzetti (Università di Roma La Sapienza), Giulio Baffi (critico teatrale), Michele Casella (autore), Andrea Mazzucchi (Università degli Studi di Napoli Federico II), Guido Trombetti (Università degli Studi di Napoli Federico II), Pasquale Sabbatino (Università degli Studi di Napoli Federico II). Conclude il Maestro Peppe Barra.

In tale occasione sarà trasmesso in anteprima la clip di 5 minuti del documentario su Concetta Barra di Michele Casella che sarà trasmesso a metà settembre dalla RAI nel format Donne di Campania.

Venerdi 6 settembre alle ore 19.00 sempre in Piazza Marina Grande ci sarà la Cerimonia di Premiazione coordinata da Conchita Sannino (Vicedirettrice de la Repubblica). Il Premio Concetta Barra (opera del maestro Lello Esposito) come consolidata consuetudine, viene conferito a personalità che si sono distinte nell'ambito della cultura. Quest'anno i premiati sono: Gabriele Di Luca (Drammaturgo, regista teatrale, attore e sceneggiatore); Lalla Esposito (Attrice e cantante); Enrico Malato (Professore emerito di Letteratura italiana Federico II). Giuseppe Morra (Presidente della Fondazione Morra); Lucia Poli (Attrice).

A seguire ci sarà il grande concerto per gli 80 anni del maestro Peppe Barra (che alla fine saluterà il pubblico) dal titolo Buon compleanno, Peppe! che vedrà protagonisti sul palco i cantautori Tommaso Primo e Toto Toralbo, la folksinger pugliese Rosalba Santoro e la partecipazione dell'attrice e cantante Lalla Esposito. Al pianoforte il maestro Antonio Ottaviano.



