A Cristina Donadio il premio 'Women for Women against Violence'

L'attrice partenopea Cristina Donadio ha ricevuto 'Women for Women against Violence - Camomilla Cinema Award', riconoscimento, dedicato al mondo cinematografico, che accosta i cruciali temi della violenza sulle donne e del tumore al seno.

La cerimonia si è tenuta nello spazio Tropicana 2 dell'Italian Pavilion presso l'Hotel Excelsior del Lido durante l'81esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ma la prossima edizione vedrà come sede proprio Napoli.

La Donadio, scelta e premiata da Elisa Grando di Elle Daily, che ha ricevuto una preziosa scultura realizzata dal Maestro orafo Michele Affidato, è stata particolarmente apprezzata dal pubblico per il ruolo di Scianel in Gomorra.

Nel luglio 2015 ha ricevuto una diagnosi di tumore al seno: ne ha parlato due anni dopo nel corto 'La scelta', per la regia di Giuseppe Alessio Nuzzo, per poi scendere in campo come testimonial dell'Airc nella campagna Nastro Rosa del 2020.

L'attrice è anche impegnata contro la violenza sulle donne nell'associazione 'Una Nessuna Centomila' presieduta da Giulia Minoli, che vede come presidente onoraria Fiorella Mannoia.

I dati che riguardano la violenza di genere sono impressionanti: ogni anno in Italia, oltre 100 donne vengono uccise da uomini che, quasi sempre, sostengono di amarle. Il tumore al seno è invece il big killer più letale e frequente nel genere femminile, essendo la principale causa di mortalità oncologica con 12 mila decessi annui. Il cinema è capace di trasmettere messaggi potenti e svolge un ruolo fondamentale anche nella sensibilizzazione dicendo alle donne, soprattutto le più giovani, che è possibile rialzarsi anche nelle situazioni più difficili.

Presenti alla cerimonia anche Martina Semenzato, presidente della Commissione Parlamentare sul Femminicidio e tra le personalità selezionate dal direttivo dell'associazione che hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento figurano anche Maria Pia Ammirati, direttore Rai Fiction, originaria di San Giuseppe Vesuviano, Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, Sveva Alviti, madrina di questa edizione della Mostra del cinema, Riccardo Tozzi, fondatore e presidente di Cattleya, Mario Gianani, fondatore di Wildside, la regista Caterina Salvadori e il direttore della fotografia Davide Manca.





